前日は第2子誕生のため欠場【MLB】オリオールズ 3ー2 ドジャース（日本時間21日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地オリオールズ戦に「1番・指名打者」で出場。9回に16号ソロを放つなど、4打数1安打だった。チームは敗れ、連勝が4で止まった。第1打席は相手先発ロジャースと対戦し、初球を打って遊飛。4回先頭の第2打席ではカットボールに空振り三振に倒れた。6回2死の第3打席でも力のな