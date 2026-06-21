クラブが公式発表J1の横浜F・マリノスが6月21日、スティーブ・コリカ監督の就任を発表した。あわせて、ダニー・ヘイ氏がコーチに就任する。オーストラリア国籍で53歳のコリカ氏は、現役時代にイングランドの複数クラブやサンフレッチェ広島などでプレー。2010年の引退後はシドニーFCでユース監督やアシスタントコーチを歴任し、2018年に同クラブのトップチーム監督に就任した。シドニーFCではAリーグのプレミアシップ（レギ