北中米ワールドカップサッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は20日（日本時間21日）、グループFの第2節・オランダ―スウェーデン戦が行われ、オランダが5-1で勝利した。日本と同組の2チームの対戦。強力なサイド攻撃で大勝したオランダと前節で見事に渡り合った日本には、海外から改めて称賛の声が相次いでいる。欧州勢同士の一戦。前半5分、オランダのカウンターから、グラウンダーのクロスに合わせてブライアン・ブロビ