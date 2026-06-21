“いつものサッカーではなくなる”サッカーW杯北中米大会決勝で初めてハーフタイムショーが催される。演者は、韓国男性グループBTSに、コロンビアの歌手シャキーラ、そしてマドンナという豪華な面々。だが真面目なファン、とりわけ欧州からはブーイングが飛んでいる。【写真を見る】「韓国国旗に似ている」と大炎上…差し替えになったサッカー協会のプロモーション画像「“プレーに集中させろ”というわけですが、“場合によっ