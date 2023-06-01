HSBC選手権 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ブランドン ナカシマ] 1 - 2 [フランシスコ セルンドロ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第6日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス準決勝で、ブランドン ナカシマと第7シードのフランシスコ セルンドロが対戦した。 第1セットはブランドン ナカシマが7-6で先取。第2セットはフラ