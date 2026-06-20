企業向けの教育研修事業と採用支援事業を展開するジェイックは2026年6月2日、同社が運営する「ジェイック 就職カレッジ」を利用して就職した20代の正社員を対象に実施した「上司の遠慮に関する意識調査」の結果を発表した。33.6％は上司の遠慮を「頻繁に」「時々」感じる調査では、上司があなたに対して「遠慮している」「過度に気を使っている」と感じるかを聞いたところ、「頻繁にある」が2.9％、「時々ある」が30.7％で、以上の