DEZERTの幕張メッセイベントホール公演＜DEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR GRAND FINAL 「僕らの音楽について」＞ のライブ映像が、2026年7月11日（土）19:00からU-NEXTで独占見放題ライブ配信されることが決定した。約9か月に渡る47都道府県ツアーの集大成として3月20日（金・祝）に行われたこの公演は、13年以上にわたって積み重ねてきた歩みと覚悟、そして“音楽をやる”、“バンドをやる”という揺るぎない信念を鮮やかに示した一夜