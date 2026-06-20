(P)&(C) BIGHIT MUSICTOMORROW X TOGETHER・YEONJUNが、7月10日午後1時に2ndミニアルバム『NO LABELS: PART 02』をリリースする。このたび本作のプロモーションスケジューラーが公開となった。公開された画像では、タイトル曲である「Ice Cream」を視覚的に具現化。本物のアイスクリームを思い起こさせるパッケージにYEONJUNの幼少期を表現したイラストが描かれ、裏面には成分表のようにプロモーション日程をウィットに富んだ