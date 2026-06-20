任期満了に伴う尾花沢市長選挙の告示まで1か月を切りました。これまでのところ、2期目を目指す現職と新人の合わせて2人が出馬の意向を表明していて、選挙戦となる見通しです。尾花沢市長選に出馬する意向を示しているのは、いずれも無所属で現職の結城裕さん（69）と、新人で会社役員の若林吾朗さん（33）の2人です。結城さんは防衛省職員を経て2022年の尾花沢市長選で初当選を果たしました。選挙では、1期4年の実績と現在進めてい