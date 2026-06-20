広島OBの西田氏が忘れぬ代打、大打者がまさかの交代元広島外野手の西田真二氏（野球評論家、香川オリーブガイナーズアドバイザー）は、代打の切り札として若手時代を過ごした。大事な場面で登場するため、エース級やクローザーとの対決も自然と増えたが、特に相性がよかったのは中日の牛島和彦投手だ。古葉竹識監督も熟知しており、プロ3年目には鉄人・衣笠祥雄内野手に「代打・西田」のシーンも。「あの時は……」と打席に入っ