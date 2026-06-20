NHKの生放送でも「TOYOTA」の社名が大写しに!?国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）2026」の授賞式が2026年6月13日、トヨタアリーナ東京（東京都江東区）で開催されました。国内外の著名アーティスト達が集うなか、米津玄師さんが意外な「クルマ」とコラボした異例のライブパフォーマンスに注目が集まっています。【動画】超カッコいい！ これが「米津玄師」がライブで使った「謎のトヨタ車」です！ 動画で見