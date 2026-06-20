メニュー写真と実物が違いすぎてガッカリすることは珍しくない。投稿を寄せた埼玉県の30代女性（電気エンジニア／年収450万円）は、某居酒屋チェーン店を訪れた際に残念な体験をした。その日、女性はエビの乗ったサラダを注文したという。「メニュー写真では、サラダの上に刺身と海老が乗っており、とてもおいしそうでした。 実際に提供されたのは、野菜の上に刺身だけが乗ったもの。エビは下の方に隠れているのかと、探して