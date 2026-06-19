aikoの楽曲「milk」が、アニメ『地元最高！』のティザーPVに起用された。本日6月19日20時よりMAPPA公式YouTubeチャンネルにて配信された「MAPPA15周年記念 ラインナップ発表会」内にて、アニメ『地元最高！』のティザービジュアルと、同楽曲が使用されたティザーPVが公開された。『地元最高！』は、SNSを中心に話題を集めたusagiによる漫画作品。かわいらしい絵柄と、強烈かつダークな作風のギャップで多くの読者を惹きつけてきた