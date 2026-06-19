aikoの楽曲「milk」が、アニメ『地元最高！』のティザーPVに起用された。

本日6月19日20時よりMAPPA公式YouTubeチャンネルにて配信された「MAPPA15周年記念 ラインナップ発表会」内にて、アニメ『地元最高！』のティザービジュアルと、同楽曲が使用されたティザーPVが公開された。

『地元最高！』は、SNSを中心に話題を集めたusagiによる漫画作品。かわいらしい絵柄と、強烈かつダークな作風のギャップで多くの読者を惹きつけてきた本作が、このたびMAPPA制作にてアニメ化が決定、Netflixにて世界独占配信される。

今回公開されたティザーPVでは、aikoの楽曲「milk」を使用。片思いの瞬間を描いた、軽やかなアップチューンが、『地元最高！』のかわいくも恐ろしい世界観と重なり、作品の持つ独特な魅力をより鮮烈に引き立てている。

aikoは今回の発表に寄せて、「『地元最高！』がアニメ化されてとっても嬉しいです！ usagi先生が以前私のライブを観に来てくださった時、ライブ後にある曲の景色を見て『これって地元最高じゃん！って思いました』と言ってくださった事が私の今の励みになっています。ティザー映像を見た時にあんなものやこんなものが映っていて漫画の世界のままなのもワクワクしています。そして、流れてくるmilkにとてつもなく感動しました！ありがとうございます！最高に可愛くて最高に怖い世界、地元最高〜！金魚飲みながら見ます♡」とコメントしている。

アニメ『地元最高！』

原作：「地元最高！」usagi（彩図社刊）

アニメーション制作：MAPPA

配信：Netflixにて世界独占配信

公式サイト： http://jimotosaiko.com/

公式X： @Jimoto_info（https://x.com/Jimoto_info）