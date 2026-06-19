なるみやが、新曲「恋のfrog」を本日リリースた。合わせて、MVも公開された。本楽曲は「蛙化現象に悩む女の子」をテーマに、2022年当時高校生だったなるみやがTikTokでdemoを公開していた楽曲だ。軽快なリズムとホーンアレンジが彩る華やかなサウンドで、どこかジャジーな雰囲気を感じさせ、なるみやらしい皮肉とユーモアを織り交ぜた歌詞が印象的な一曲だという。また、今回解禁されたジャケットビジュアルは、愛の象徴である指輪