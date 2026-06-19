なるみや、「蛙化現象に悩む女の子」をテーマした新曲「恋のfrog」本日リリース＆MV公開
なるみやが、新曲「恋のfrog」を本日リリースた。合わせて、MVも公開された。
本楽曲は「蛙化現象に悩む女の子」をテーマに、2022年当時高校生だったなるみやがTikTokでdemoを公開していた楽曲だ。軽快なリズムとホーンアレンジが彩る華やかなサウンドで、どこかジャジーな雰囲気を感じさせ、なるみやらしい皮肉とユーモアを織り交ぜた歌詞が印象的な一曲だという。
また、今回解禁されたジャケットビジュアルは、愛の象徴である指輪が水の中に沈んでいくモチーフで、“蛙化現象”の急激に冷めていく様子を表現しているとのことだ。
さらに、本日はなるみやが初めて楽曲をリリースしてから3周年の記念日であり、３周年を記念してアーティストロゴの新デザインも発表された。
◾️「恋のfrog」
2026年6月19日（金）リリース
配信：https://lnk.to/narumiya_kf
◾️＜Live Tour 2026「夢見行脚」＞
https://narumiya-official.jp/yumemiangya/
2026.5.6（水）東京 代官山UNIT (OPEN 15:15 / START 16:00)
2026.6.14（日）大阪 LIVE SQUARE 2nd LINE (OPEN 15:30 / START 16:00)
2026.7.20（月）愛知 ell.FITS ALL (OPEN 15:30 / START 16:00)
2026.8.22（土）福岡 INSA (OPEN 15:30 / START 16:00)
2026.9.19（土）北海道 SOUND CRUE (OPEN 15:30 / START 16:00)
2026.10.10（土）宮城 LIVE HOUSE enn 2nd (OPEN 15:30 / START 16:00)
2026.11.1（日）広島 SIX ONE Live STAR (OPEN 15:30 / START 16:00)
◾️1st EP『まどろみの記憶』
2025年3月26日（水）リリース
※UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売
配信：https://lnk.to/narumiya_mk
CD：https://lnk.to/narumiya_MK_ec
1CD[ミニ絵本仕様]
PDCN-1074 / \3,960（税込）
▼収録内容
1.だって、優等生
2.永眠のすゝめ
3.醜形恐怖症
4.月夜の庭にて
5.死が僕らに恋してる
関連リンク
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