週プレNEWSで＠onefiveにインタビューを実施！Amuse×avex所属の4人組アイドルグループ・＠onefiveが、2027年春までに日本武道館に立つことを目標に掲げている。KANO、SOYO、GUMI、MOMOからなる＠onefiveは、自らを"新種アイドルグループ"と名乗る。王道アイドルの可愛らしさや愛嬌、見る人にパワーを届ける明るさを持ちながら、歌、ダンス、ラップを軸にしたハイレベルなパフォーマンスでも存在感を放つ4人組だ。現在は、かつて所