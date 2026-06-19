ニューエラが人気ブランド「BASICKS」とタッグニューエラは19日、デザイナーの森川マサノリ氏が手がけるブランド「BASICKS（ベイシックス）」とのコラボレーションによる、巨人の公式練習用キャップを発表した。ホーム用、ビジター用の2種類が用意され、同日から巨人の全選手が練習時に着用を開始した。キャップは、巨人の公式練習用キャップとして定番モデルとなっている「Pre-Curved 9FIFTY」をベースに、夏場の使用を想定し