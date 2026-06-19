6月14日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、小岩駅で出会ったよしおさん（75）の家について行きました。【動画】「イトーヨーカドー」歴60年！＜75歳男性＞「12〜13年分ある」レシートを貯め続ける理由＆収集癖ひとり娘…10年越しの父への感謝「小岩フラワーロード商店街」で、「イトーヨーカドー」に向かう男性を発見！ 「家、ついて行ってイイですか？」と聞くと、「狭いよ。たいした