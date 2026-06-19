6月18日、「女性セブンプラス」が俳優の橋本環奈と中川大志の“表参道デート”を報じた。

「2022年11月8日に、『女性自身』が中川さん宅に出入りする橋本さんの姿を報じ、熱愛発覚と話題になりました。その後、破局説も出ながら3年半、関係は続いていたようです。以前からネットでは“お似合いカップル”とも言われていたため、交際自体よりも橋本さんの私服のほうに興味が集中しているようです。『MIUMIU』のゆったりしたシャツに、エルメスのスカーフ、ダボッとしたジーンズのコーディネートに注目が集まっています」（芸能担当記者）

Xでは

《橋本環奈様の私服、MIUMIUのシャツにエルメスのツイリー ロンシャンの斜めがけバッグなの好感度高い イヤーカフも判別したいけどわからない》

《橋本環奈ちゃんのツイリーエルメスのポニーピットストップかな、、でも長さがあるから2本繋ぎ合わせてる!?》

など、衣装を特定すべく考察が続いている。

「印象的なシルエットのシャツは、『MIUMIU』のポプリンシャツで15万8400円とのことです」（前出・芸能担当記者）

さらに、橋本がぶら下げているショッパー（買い物袋）にも、興奮するポストが。

《ん?キャトルの袋?橋本環奈ちゃん》

《週刊誌に載ってた橋本環奈さんの写真だけど、キャトルの袋持ってない???好きすぎるんやけど》

紫色のビニール袋を持っていた橋本だが、これは宝塚歌劇のオフィシャルショップ「キャトルレーヴ」のもののようだ。

「橋本さんは6月8日、Xで元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴さんが主演を務めるミュージカル『BOOP!The Musical』を鑑賞したことを報告しています。宝塚に本気でハマっているのではないかと、ファンが色めき立っていたなかで、グッズまで持っていることが発覚したというわけです」（前出・芸能担当記者）

キャトルレーヴのグッズは、周年記念のときのものなどはメルカリで転売されるほど人気だ。しかし、宝塚を知らない人からすれば、普通の買い物袋。超人気女優が同じ趣味であることがわかり、ファンが喜んでいるというわけだ。