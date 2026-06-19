6月16日、美容家でタレントのMattが自身のInstagramを更新。《肩ヒアル初挑戦》とコメントを添え、上半身裸の写真を公開した。その大胆な姿と美容施術の内容に注目が集まっている。投稿された写真は、美容クリニックの施術室内で撮影されたもの。鏡越しに自身の上半身を写しており、肩のラインが強調されたショットとなっていた。「Mattさんは以前から美容医療について積極的に発信してきました。今回は肩へのヒアルロン酸注入