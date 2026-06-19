6月16日、美容家でタレントのMattが自身のInstagramを更新。《肩ヒアル初挑戦》とコメントを添え、上半身裸の写真を公開した。その大胆な姿と美容施術の内容に注目が集まっている。

投稿された写真は、美容クリニックの施術室内で撮影されたもの。鏡越しに自身の上半身を写しており、肩のラインが強調されたショットとなっていた。

「Mattさんは以前から美容医療について積極的に発信してきました。今回は肩へのヒアルロン酸注入を報告したのですが、肩という珍しい部位だったこともあり、ファンの関心を集めたのでしょう」（芸能ジャーナリスト）

SNSでは、

《まってぃ、見せちゃっていいの？？？》

《Matt様くらい美意識が確立してないと、なかなか挑戦出来ない…》

などの声が寄せられている。

また、写真では引き締まった肉体にも視線が集まった。Mattは2025年に82kgから64kgまで減量したことを公表しており、大幅なダイエットに成功したことでも話題となった。

「美容施術ばかりに注目が集まりがちですが、Mattさんの場合は体型管理にもかなり力を入れています。本人もダイエットについてYouTubeチャンネル『Mattちゃんねる』内で発信しており、現在のスタイルは施術だけではなく日々の努力の結果でもあることがわかります」（同前）

Mattは、元プロ野球選手の桑田真澄氏の次男としても知られる。高校時代からピアノや音楽活動に取り組み、芸能界に入ってからは独自の美容観やセルフプロデュース力で注目を集めた。

「当初は『桑田真澄の息子』という色眼鏡で見られていましたが、Mattさんはそうした声を気にすることなく、殻を破り自身のスタイルを追求し続けてきました。写真加工や美容施術についても隠さず公表する姿勢が支持につながっているのだと思います。近年は男性による美容医療への関心も高まっていますし、ひとつのロールモデルとして受け止められているようですね。また、Mattさんのように加工した写真は“Matt加工”と呼ばれるほど浸透しており、独自のポジションを築いています」（同前）

規格外の美の探求心を見せつけるMatt。彼の進化はまだまだ止まらない。