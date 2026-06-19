明日20日の近畿地方は、広く雨が降るでしょう。大阪や京都、神戸などの市街地でも雷を伴って激しく降る恐れがあるため、雨の降り方や落雷、突風に注意が必要です。明日20日朝晩を中心に激しい雨や雷雨の所も明日20日は、梅雨前線が西日本を北上する見込みです。近畿地方は、未明には広く雨が降りだし、夜にかけて雨が続くでしょう。朝と夜を中心に、局地的に雷を伴って激しく降る恐れがあり、予想よりも雨雲が発達した場合には警