2026年6月19日、韓国メディア・スポーツ韓国は、ワールドカップ（W杯）サッカー北中米大会グループA第2戦の韓国対メキシコの試合で、韓国代表が守備の連係ミスから失点し、敗北を喫したと報じた。韓国は同日、メキシコ・グアダラハラで行われたメキシコ戦に臨み、前半はボール保持で優位に進めながらも得点を奪えず0-0で折り返した。しかし後半5分、思わぬ形で試合が動いた。メキシコのクロスをGKキム・スンギュがキャッチした直後