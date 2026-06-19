6月18日、阿波市内にある量販店の駐車場でパトカーに衝突し、その後、車を乗り捨てて逃亡していた容疑者について警察は19日朝、1人を逮捕しました。逮捕されたのは、住所不定・無職の男・22歳です。警察によりますと、容疑者の男は、2026年3月上旬ごろから6月中旬までの間に、麻薬である大麻を使用した麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いがもたれています。男は18日、香川県内で警察を振り切り逃走、その後、阿波市で警察に発