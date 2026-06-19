【サンリオキャラクターズ With my friend！ 大きなぬいぐるみ むにゃむにゃシナモロール】 予約受付期間：6月19日12時～8月31日23時59分 発送時期：2027年2月～3月 価格：19,800円

タカラトミーアーツは、ぬいぐるみ「サンリオキャラクターズ With my friend！ 大きなぬいぐるみ むにゃむにゃシナモロール」の予約受付をECサイト「タカラトミーモール」にて6月19日12時より8月31日23時59分まで実施する。発送予定は2027年2月～3月。価格は19,800円。

本商品は、サンリオのキャラクター「シナモロール」を、無防備で安心感ある表情でぬいぐるみ化したもの。サイズはW約140cm×H約50cm×D約35cm (※幅は耳を広げた状態）となっており、抱いて眠ることもできる。

なお、1会計につき10個までの購入制限が設けられている。

□「サンリオキャラクターズ With my friend！ 大きなぬいぐるみ むにゃむにゃシナモロール」

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