新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月13日（土）および14日（日）にフランス・パリのアコー・アリーナで開催された「大相撲パリ公演」に密着し、力士たちの現地での様子や独占インタビューを収めた特別取材コンテンツを配信した。 約30年ぶりの開催となったパリ公演。今回のコンテンツでは、最高峰の力士たちが日本の国技を世界へ届ける姿だけでなく、土俵上では見ることのできない貴重なオフショットや現地での心温ま