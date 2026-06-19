カタールDFホマム・アフメドが退場北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月18日にカナダ代表とカタール代表対戦。前半、カタールのDFホマム・アフメドにレッドカードが提示され、前回のカタールW杯全体での4人を超え、大会通算で5人目の退場者となった。カナダが2-0でリードした前半31分、抜け出したFWタジョン・ブキャナンをアフメドが背後から倒してPKと判断された。アフメドにはイエローカードが提示されていたが、ビ