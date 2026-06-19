MATCH 26グループB第2戦2026年6月19日 4:00キックオフ（会場：ロサンゼルススタジアム）スイス 4-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ第1節では、2試合とも1-1のドローで痛み分け。グループBは4カ国全てが横一線のスタートとなった。そんな中で第2節では、初戦でともに先制に成功していたスイス代表とボスニア・ヘルツェゴビナが激突する。スイスはスタメンを初戦から2名変更。デニス・ザカリアとルベン・バルガスを下げ、シルヴァン・ヴ