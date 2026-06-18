この記事をまとめると ■道路交通法上は軽車両に分類される自転車は原則として車道の左側を走行する必要がある ■クルマで自転車を追い越すときには十分な安全間隔の確保が必要だ ■自転車とクルマの双方が互いを理解し配慮することが安全な交通環境につながる ドライバーに聞く「車道を走行する自転車対策」 令和8年4月1日より、自転車に対する大がかりな法改正が始まった。そのなかのひとつが、原則として「車道の左側」を通行