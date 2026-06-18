日本製鉄は6月17日、同社のチタンが、登別温泉が管理する登別温泉源泉取水口の礫止めメッシュに採用されたと発表した。源泉とともに湧き上がる砂利や砂などをせき止め、水中ポンプや配管の詰まり、摩耗、破損を防ぐストレーナーとして使われるという。チタン製ストレーナー○温泉業界が抱える課題温泉の取水口には、源泉と一緒に湧き上がる礫(砂利)や砂などをせき止めるため、ストレーナーが設置されている。強酸性や硫黄成分を含