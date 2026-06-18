マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）の次なる総力戦『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）後の停滞感を打ち破る一本となるのか。かつてMCUを頂点へ導いたアンソニー＆ジョー・ルッソ兄弟が監督として復帰する本作について、ジョー・ルッソが作品の手応えを語っている。 米で、ジョーは『ドゥームズデイ