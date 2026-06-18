大麻など薬物の乱用が深刻な社会問題となる中、若い世代を中心に乱用の撲滅を呼びかける街頭活動が、けさ（18日）JR岡山駅前で行われました。 【写真を見る】「軽い気持ちで関わらないで」若い世代を中心に薬物乱用の撲滅を呼びかける街頭活動県内では昨年大麻関連で97人が検挙【岡山】 検挙された30歳未満は76人と8割近くを占める 「薬物乱用防止をお願いします」 覚醒剤等薬物乱用防止指導員の岡山地区協議会が実施し、