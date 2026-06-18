ミーティングで2人の行動に感謝森保一監督率いる日本代表は現地時間6月17日、北中米ワールドカップ（W杯）ベースキャンプ地のアメリカ・テネシー州ナッシュビルでグループステージ（GS）第2戦チュニジア戦（メキシコ・モンテレイ）に向けた練習を実施。主将のDF板倉滉がGS第1戦オランダ戦（2-2）の舞台裏を明かした。チームのサポートで同行しているDF吉田麻也とMF南野拓実が率先してスパイク磨きや使用済みのユニフォームの片付