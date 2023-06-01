「タケのためにも。決勝トーナメントで帰ってこれるでしょ、タケなら」

日本代表は現地時間6月17日、北中米ワールドカップ（W杯）のベースキャンプ地アメリカ・ナッシュビルで練習を実施。

DF長友佑都が取材に応じ、MF久保建英への熱い思いと、チームとしての強い覚悟を明かした。長友は「タケのためにも。決勝トーナメントで帰ってこれるでしょ、タケなら」と語り、強い信頼を寄せている。

オランダ戦で負傷交代した久保が、全体練習に姿を現さなかった。長友は久保について「彼もやっぱり引っ張ってきた人間なので。そして、日本に絶対的に必要な選手なので」と言葉に力を込めた。チームにとって不可欠な中心選手であることを改めて強調している。

決勝トーナメントでの再合流を信じるからこそ、目の前の戦いに対する決意はさらに強固なものとなっている。久保が戻ってくる舞台を確実につくり出すことが、現在のチームに課された使命であると感じている。

「決勝トーナメントで彼が帰ってくる。しっかりとつなぎますよ」と語った長友。「タケのためにも、もう絶対に勝ち上がらなきゃいけない」と決意を新たにし、仲間を信じて次の戦いへ挑む姿勢を示した。（FOOTBALL ZONE編集部）