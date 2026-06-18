機構発表メジャーリーグ機構（MLB）は17日（日本時間18日）、日本法人のマネージング・ディレクター（代表）に保泉司文（ほいずみ・しもん）氏が就任したと発表した。東京オフィスを拠点に、日本での事業運営全般を統括する。保泉氏はスポーツやメディア業界で20年以上の経験を持ち、スポーツ動画配信サービス「DAZN（ダゾーン）」日本法人で権利部門副社長を務めたほか、ゴルフ配信サービス「GOLFTV」の日本責任者や、プロレ