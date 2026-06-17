第2子妊娠中の歌手・倖田來未（43）がInstagramを更新し、現在の体の状態を明かした。

【映像】第2子妊娠中の姿や長男の顔出しショット

2011年12月にロックバンド「BACK-ON」のボーカル・KENJI03との結婚を発表し、13歳の長男を育てている倖田。2026年3月30日には、およそ14年ぶりとなる妊娠を発表し、第2子を授かったことを公表していた。

体の状態に「おびえ」

6月15日に更新したInstagramでは、自宅で髪の毛を切ったことを報告し、倖田の髪にハサミを入れる長男の顔出しショットを公開。「息子さん横顔くぅちゃんに似てて、前から見ると旦那様のお顔にそっくり」「お二人の良いとこどりのイケメンでビックリしたーー」といった声が寄せられ話題に。

また「妊婦 おなか空きすぎです」など妊娠中の体調についてもたびたび明かしており、16日の投稿では「相変わらずの食欲におびえ」とコメントし、髪色と同じ色のスイーツをくわえたおちゃめな写真も公開した。

この投稿にファンからは「2人分食べなきゃだもんね」「いっぱい栄養とって元気が1番です！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）