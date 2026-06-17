森 大翔が6月10日にデジタルリリースした新曲「純風」のスタジオライブ映像をYouTubeにて公開した。新曲「純風」は、軽やかなアコースティックギターの音色に、やさしく透き通るメロディが重なり、森大翔の進化を印象づける楽曲だ。スタジオライブならではのアレンジで披露された特別な映像にも注目だ。公開と同時にSNSでの「純風」楽曲シェアキャンペーンを開催。お使いのサブスクリプションで「純風」を聴いて、楽曲URLをSNSでシ