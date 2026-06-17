ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【米】をご紹介する。「ひとめぼれ」のランキング（月別、26年6月15日昼参照）より、トップ5だ。【5位】秋田県 由利本荘市「秋田県産ひとめぼれ 5kg」10,000 円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】★令和7年産（2025年産）★粘りが強く、やさしい味★冷めてもおいしく、お弁当にもオススメ★米どころ東北、おすすめのお米。人気の5kg小袋！コシヒカリと初星という品種を掛け合わせて