久松宏輝トレーナー推奨…打撃の捻転つくる「股関節回旋＆胸郭我慢ドリル」バッティングで強い打球を飛ばすには、体全体の力をバットに伝える必要がある。しかし、腕力に頼った手打ちが体に染みつき、「打球が飛ばない」と悩む小中学生は多い。明徳義塾高出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは、飛距離アップに不可欠な“体の捻転”を生み出す「股関節回旋＆胸郭我慢ドリル」を紹介している。打