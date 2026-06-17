久松宏輝トレーナー推奨…打撃の捻転つくる「股関節回旋＆胸郭我慢ドリル」

バッティングで強い打球を飛ばすには、体全体の力をバットに伝える必要がある。しかし、腕力に頼った手打ちが体に染みつき、「打球が飛ばない」と悩む小中学生は多い。明徳義塾高出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは、飛距離アップに不可欠な“体の捻転”を生み出す「股関節回旋＆胸郭我慢ドリル」を紹介している。

打撃における捻転とは、振り出しの際に下半身を投手方向に回しつつ、上半身は横向き（右打者なら胸を一塁側に向けた状態）をキープする動き。これが「割れ」と呼ばれ、捻転が生まれることで、下半身が作り出しだした力を上半身→腕→バットと効率よく伝えられ、強いスイングを可能にする。上半身と下半身が同じタイミングで回ると捻転が生まれないためスイング速度が上がらず、打球は飛ばない。

久松さんが推奨するドリルは、バットを投手側の手（右打者なら左手）だけで握り、ステップした時の姿勢を取る。サポート役は捕手側の位置でバットの先端を持って引っ張る。この姿勢をキープし、選手は軸足の膝を内側に倒しながら、軸足側の股関節を回していく。下半身を投手側に向ける動きだ。

重要なのは、上半身は投手側に回さず横向きをキープすること。これにより、捻転差が生まれる。また、サポート役がバットを捕手方向に引っ張っているため強い負荷がかかる。特に軸足側の脇腹に強烈な刺激が生まれるはずだ。

この時に起きやすいNG動作は、投手側の肩が上がること。脇腹にかかる負荷を避けようとして体が自然に動くという。負荷に耐えて体勢を崩さず行うことが大切だ。実際のスイングをする前に、このドリルを15回程度行うと効果的だという。

捻転ができるようになれば打球が飛ぶだけでなく、タイミングを崩されて下半身が前に出ても、上半身が残っているため対応が可能になる。サポート役がいなければバットを使わず、投手側の手で手すりやネットを掴んでも実行できる。日々取り組むことで手打ちが解消され、打撃は変わっていくはずだ。（First-Pitch編集部）