6月14日、俳優・仲野太賀が主演を務める大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）の第23回が放送された。菅田将暉が演じる軍師・竹中半兵衛の最期が描かれたが、死に際に見せた菅田の激痩せ演技に驚きの声が広がった。同ドラマは、“天下一の補佐役” と言われた豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆や奇跡の下克上を描いている。第23回は「さらば半兵衛」と題され、天正7年（1579年）6月13日に播磨攻めの陣中で病死した様子を描写した。