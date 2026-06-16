ロバーツ監督がエドマンについて「鳥が着地した。あす登録する」【MLB】ドジャース 4ー3 レイズ（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地で行われたレイズ戦に4-3で勝利した。カード初戦をものにしたチームに、さらなる“朗報”が。デーブ・ロバーツ監督は、オフに右足首を手術したトミー・エドマン内野手が16日（同17日）に復帰することを明言した。「鳥が着地した（待ち望まれていた選手が無事