ロバーツ監督がエドマンについて「鳥が着地した。あす登録する」

【MLB】ドジャース 4ー3 レイズ（日本時間16日・ロサンゼルス）

ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地で行われたレイズ戦に4-3で勝利した。カード初戦をものにしたチームに、さらなる“朗報”が。デーブ・ロバーツ監督は、オフに右足首を手術したトミー・エドマン内野手が16日（同17日）に復帰することを明言した。

「鳥が着地した（待ち望まれていた選手が無事に到着した）。彼（エドマン）をあす登録するから、（今は）そこらへんにいると思う。（明日は）先発させる予定はないが、水曜日（日本時間18日、左腕の）マクラナハン相手に（先発）出場起用する予定だ」と指揮官。ポジションについては「まだその判断は下していない。二塁、三塁、左翼になる」とした。

エドマンは2024年夏のトレードで加入し、リーグ優勝決定シリーズではMVPを獲得するなど世界一に貢献。同年オフに5年総額7400万ドル（約119億円）の延長契約を結んだ。しかし昨季は97試合の出場で打率.225、13本塁打、OPS.656にとどまり、11月に右足首の手術を受けて今季は開幕から出遅れていた。

31歳の待望の復帰は「素晴らしいニュースだ」「週3〜4日でもエドマンがスタメンにいる安心感やばい」「内野も外野も高いレベルで守れるの神すぎ」「おかえり」「打線に勢いを与えるだろう」「右打者が手薄な今の打線にはエドマンの復帰は大きい」「ついに帰ってくる」「翔平登板日（17日＝同18日）にエドマンいるか」と日米のファンに喜びを与えた。（Full-Count編集部）