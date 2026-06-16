ウォードにフルカウントから投じたスライダーの判定を巡り…【MLB】ドジャース 4ー3 レイズ（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地レイズ戦に4-3で逆転勝利を収めた。1点リードで迎えた9回。“絶妙な判定”を巡り、レイズ陣営は怒りを見せていた。4-3の9回1死だった。守護神のタナー・スコット投手はカウント3-2からテイラー・ウォールズ内野手に対し、低めのスライダーを投じた。ウォールズ