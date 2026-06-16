サッカー元日本代表の本田圭佑選手が2026年6月15日、公式YouTubeチャネルにて行った生配信で、現日本代表の久保建英選手を「さん付け」ではなく「タケ」と呼ぶ理由について説明した。「『タケ』になるまでやっぱり時間はかかりました」22年カタールW杯時のABEMAの生中継では、選手を呼び捨てではなく「さん付け」で呼んでいた本田選手。26年6月15日にNHKで生中継された北中米W杯1次リーグ・グループF第1節「日本-オランダ」戦の解