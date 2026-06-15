九州高校総体の県内開催競技が開幕です。宇佐市で14日まで行われたウエイトリフティングで県勢の2選手が頂点に立ちました。 【写真を見る】九州高校総体大分開催競技が重量挙げからスタートセンバツ日本一・宮園こはく選手は安定した試技 各県の高校総体で上位に入賞した選手が集う九州高校総体。8県の分散開催の中、県内競技のトップを切って14日までの2日間、宇佐市でウエイトリフティングが行われ、およそ150人が出