いわゆる「大麻グミ」を国内に持ち込もうとしたとして、山形県酒田市の会社員の男が逮捕されました。 【画像】大麻グミ こちらが男が持ち込もうとした「大麻グミ」です。規制された成分が含まれています。 警察によりますと、麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、山形県酒田市山居町の会社員の男（３２）です。 男は今年１月、タイの空港で大麻グミ３個をリュックサックにかくして仙台空港行きの飛行機に乗り、麻薬を国内に