■行間を読み解く力を養う国語特化の個別指導「ヨミサマ。」代表・神田直樹さんが、読解力アップに有効とする意外なものが「漫画」だ。登場人物の複雑な心情が言葉で説明されず、行間をうまく読み解かないとストーリーを楽しめないような作品が特に良いという。短距離走で「勝つ」ことへの考え方が主人公とライバルで百八十度異なる「ひゃくえむ。」や、スパイ、殺し屋、超能力者など、お互いの正体を隠しながら疑似家族として暮ら