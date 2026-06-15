西日本〜東日本の太平洋側では、南岸低気圧の通過で雲が多く所により雨となっていましたが、低気圧の東進とともに晴れてきました。そして、16日から17日は、高気圧に覆われ晴れるところが多くなります。今週の後半からは雨の日が続くという、梅雨本番になりますので、この貴重な晴れ間を大切にしたいものです。一方、梅雨前線によって雨の日が続いている沖縄地方は、今週の半ば以降は晴れの日が続く予報であることから梅雨明けとな